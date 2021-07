Şeful OMS dezvăluie câte miliarde de dolari mai lipsesc pentru lupta împotriva pandemiei Aproape 17 miliarde de dolari mai lipsesc pentru a finanta lupta impotriva pandemiei, nu numai cu vaccinuri, ci si cu echipamente de protectie, teste si tratamentele rare care exista, atrage atentia Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Mecanismul global de accelaratie ACT, responsabil pentru accelerarea accesului la instrumentele de combatere a Covid-19 in tarile defavorizate, trebuie sa primeasca donatii de 17,7 miliarde de dolari pentru 2020-2021. Cu toate acestea, pana la sfarsitul anului 2021 vor lipsi inca 16,8 miliarde, dintre care putin mai mult de opt miliarde sunt solicitate urgent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

