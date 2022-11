Șeful NATO și șeful diplomației americane vin astăzi în România Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și secretarul de stat american Antony J. Blinken, vor ajunge in Romania luni si au programate intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Stoltenberg va fi prezent in Romania in perioada 28 – 30 noiembrie pentru a prezida reuniunea ministrilor de Externe aliati, eveniment ce are loc marti si miercuri, potrivit unui comunicat transmis presei de NATO, citat de Agerpres. De asemenea, in cursul zilei de marti, Stoltenberg va participa la Aspen – GMF Bucharest Forum, unde va sustine… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

