Seful fortelor de mentinere a pacii ale NATO din Kosovo (KFOR), generalul Angelo Michele Ristuccia, a cerut luni Pristinei si Belgradului sa inceapa negocieri si sa puna capat retoricii inutile, informeaza AFP, citat de Agerpres.

"Invit din nou ambele parti sa evite retorica inutila si sa primeasca aceasta provocare revenind la masa de negocieri, care este singura modalitate de a rezolva situatia", a spus el reporterilor la sediul KFOR din Pristina.

