Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortei de mercenari rusi Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata, prin intermediul unui mesaj video, ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor - insa nu in Rusia, asa cum s-a speculat temporar, ci „in Ucraina”, relateaza DPA.

- Rușii obișnuiți inca așteapta sa vada in ce direcție vor merge lucrurile, in timp ce Vladimir Putin crede ca va caștiga in Ucraina, pe masura ce trece timpul și arunca in lupta mulți oameni și multe arme, a afirmat Helene Carrere d ‘Encausse, secretar-general al Academiei Franceze și experta in spațiul…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedinteluin rus Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina.

- Seful NATO, Jens Stoltenberg a tranmis ca, in opinia sa, „probabilitatea oricarei utilizari de arme nucleare in Ucraina de catre Rusia ramane scazuta„. Intr-un interviu acordat FRANCE 24 de la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca orice utilizare a armelor nucleare…