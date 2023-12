Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Ferma Dacilor aduce schimbari in ceea ce privește conducerea ISU Prahova. Șeful din fruntea instituției și-a dat demisia, dupa ce Raed Arafat i-a cerut acest lucrul. Nicolae Tudoroiu a spus ca ia aceasta decizie ”pentru a nu exista suspiciuni” in modul in care va fi realizata ancheta.

- Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al județului Prahova, colonelul Nicolae Tudoroiu, a cerut sa fie eliberat din funcție. Aceasta cerere a intervenit in contextul anchetelor care se deruleaza, in aceste zile, cu privire la tragedia de la pensiunea Ferma Dacilor, unde…

- Nicolae Tudoroiu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, a cerut astazi, 28 decembrie, eliberarea din funcție dupa incendiul de la Ferma Dacilor, „pentru a nu exista suspiciuni in ceea ce privește ancheta aflata in derulare”, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența, intr-un…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor.Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- „In continuarea masurilor dispuse in contextul tragicului eveniment produs in data de 26 decembrie 2023, in localitatea Tohani, județul Prahova, va comunicam urmatoarele informații de interes public: 1. In urma cu puțin timp, la solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic Ferma Dacilor la momentul tragediei erau legitimați la CSA Steaua și la Școala Sportiva New Stars din București. Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, in timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusa de foști fotbaliști ai…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…