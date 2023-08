O adevarata bomba informaționala a fost detonata astazi, in timp ce Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat(ISCIR) se confrunta cu o controversa majora legata de tragedia recenta din Crevedia. Șeful ISCIR, Emanuel Oproiu, a intrat in concediu medical pentru COVID-19 intr-o mișcare surprinzatoare ce pare a fi legata de incercarea de a-și menține poziția in contextul criticilor cu privire la performanța instituției, conform unei surse apropiate. Angajații ISCIR au sesizat problemele Ministerului Economiei, iar tragediile au devenit realitate…