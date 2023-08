Șeful IPJ Buzău, Laurențiu Pantazi, cercetat de DNA pentru fapte de corupție Șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau, Laurențiu Pantazi, se afla sub cercetare din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in legatura cu multiple acuzații de corupție. Potrivit unei sesizari formulate de foști membri ai IPJ Buzau, acuzațiile vizeaza presupusa implicare a lui Pantazi in primirea de bunuri și servicii de la persoane cercetate penal, subalterni și alte surse, in schimbul unor favoruri și informații confidențiale. Conform informațiilor din sesizare, acuzațiile se refera la perioada cuprinsa intre 2017 și 2019, cand se presupune ca Pantazi ar fi acceptat diferite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

