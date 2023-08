Stiri pe aceeasi tema

- Exploziile in lanț de la Crevedia produse sambata seara au produs 47 de victime: 1 mort și 46 de raniți, dintre care 26 sunt pompieri. Deflagrațiile au fost urmate de un incendiu de proporții. A fost activat Planul Rosu de Interventie si a fost emis mesaj Ro-Alert. Populatia a fost evacuata pe o raza…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Posibile nereguli: a doua explozie 'ar fi fost evitata, daca se respectau legile'Seful Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petrosani, George Gaman, a precizat, referindu-se la cea de-a doua explozie de la Crevedia, ca aceasta ar…

- Update. Vorbim de o a treia explozie. Reporteri aflați la fața locului relateaza ca pompierii au luat-o a fuga sa scape de furia flacarilor. Oamenii au inceput sa urle pe strada, arata Antena 3 CNN. Update. In urma celei de a treia explozii, 5 pompieri primesc ingrijiri medicale. Societatea unde a…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Update: Dupa prima explozie, in timpul interventiei pompierilor, s-a produs o a doua explozie. Mai multe persoane au fost ranite iar o alta a decedat urmare a unei explozii care a avut loc sambata seara la o statie GPL aflata pe DN1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. „Explozia care a avut…

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- Primarul din Crevedia a declarat, intr-o intervenție in direct la postul de televiziune Digi24, ca explozia din localitatea dambovițeana a avut loc la un depozit care a avut activitatea de vanzare suspendata de ISU. ”Cand am venit eu la primarie, aceasta locatie avea suspendata activitatea de cei de…