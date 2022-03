Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel al Romaniei, prin purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, l-a desființat pe Patriarhul Kiril al Rusiei. Banescu il acuza pe Kiril de o complicitate „cinica cu politicul asasin”, facand referire la președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și la invazia acestuia in Ucraina.…

- Președintele Vladimir Putin le-a sugerat vineri (4 martie) vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, la opt zile dupa ce Moscova și-a trimis forțele in Ucraina. Putin, avertisment asupra vecinilor Rusiei „Nu exista intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui, de asemenea, sa nu escaladeze…

- Banca Centrala a Rusiei a introdus un comision de 30% pentru persoanele fizice la achiziția de valuta.Potrivit autoritații de reglementare, comisionul egalitații condițiilor competitive intre banci și brokeri, scrie Tass.ru.”Comisionul de 30% pe care brokerii trebuie sa-l ia de la persoane…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat deja ca Uniunea Europeana a pregatit sancțiuni fara precedent impotriva Federației Ruse. „In acest moment se poate spune cat se poate de limpede adio gazoductului Nord Stream 2”, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, pe…

- Mișcarea legislativului de la Moscova crește tensiunile in criza ucraineana, chiar intr-un moment in care Rusia semnalase o posibila detensionare, prin retragerea unor trupe, scrie The Moscow Times . Dar decizia finala pe aceasta tema va fi luata de Vladimir Putin. Duma de Stat a Rusiei a votat marți…

- „Securitatea Ucrainei este securitatea intregii Europe”, a transmis luni președintele ucrainean Vladimir Zelenski, intr-o conferința comuna alaturi de Olaf Scholz, la Kiev. Cu o zi inainte de intalnirea de la Moscova cu Vladimir Putin, cancelarul german a subliniat ca integritatea teritoriala a Ucrainei…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…