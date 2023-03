Stiri pe aceeasi tema

- Grevele la nivel național din Franța impotriva planurilor de reforma a pensiilor ale președintelui Emmanuel Macron au adus perturbari pe scara larga in serviciile de trenuri, livrarile de combustibil, profesorii și-au parasit locul de munca și chiar colectorii de gunoi, in a șasea zi de proteste. Șeful…

- China a denunțat miercuri, 1 martie, comentariile facute de Christopher Wray, directorul FBI, care a susținut in mod deschis varianta scurgerii COVID dintr-un laborator chinezesc, afirmand ca se opune ferm oricarei forme de „manipulare politica” a faptelor, transmite Reuters.„Pe baza istoricului slab…

- Seful grupului american Intel Corp, Pat Gelsinger, a declarat vineri pentru publicatia Corriere della Sera ca Italia este doar una dintre cele cateva tari luate in considerare pentru noua uzina de cipuri, iar o decizie ar urma sa fie anuntata pana la finalul anului, transmite Reuters. Recent, Intel…

- Șeful al Comisiei pentru industrie și energie din Parlamentul European, europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, a exprimat același punct de vedere precum guvernul de la Doha, care susține ca trecerea la energia verde dorita de UE este prea rapida și ca țarile europene au nevoie de contracte pe termen…

- Senatul american a votat, noaptea trecuta, o lege care le interzice angajatilor federali sa descarce TikTok pe dispozitivele de serviciu, o masura luata in contextul in care exista temeri ca aplicatia chinezeasca ar putea fi folosita pentru culegerea de date, scrie The Guardian. Legea trebuie sa fie…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut o ancheta privind acuzațiile de avorturi sistematice și forțate care ar fi fost comise de armata nigeriana, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, potrivit Reuters. Reuters a relatat miercuri ca armata nigeriana…