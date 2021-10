Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Blaguțiu, directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, susține ca ne apropiem de varful acestui val pandemic, insa trebuie sa ne pregatim de urmatorul, scrie Turnul Sfatului . In opinia lui, nu vom scapa de pandemie mai devreme de 2023, iar pericolul de infectare a copiilor va crește…

- Carmen Iohannis va intra in online! Motivul: colegii sai nu s-au vaccinat, elevii carora le preda nu s-au vaccinat, parinții elevilor nu s-au vaccinat, iar numarul de infectați a crescut ingrijorator. Din aceste motive, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Lucian Blagutiu, va propune…

- Episcopul Devei și Hunedoarei, Gurie, se afla internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Deva, dupa ce a contactat virusul Sars-CoV-2. “Pacientul a fost internat vineri, iar de sambata este la ATI, pe masca de oxigen. Starea sa de sanatate s-a ameliorat, acum este…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a informat ca in spitalele suport COVID-19 din judet erau ocupate, duminica dimineata, 116 paturi, dintre care 18 la ATI, trei fiind la terapia intensiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” Iasi. Potrivit sursei citate, in momentul de fata sunt libere doar…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Galați, in ultimele zile au fost ocupate toate cele noua paturi din cadrul Secției Anestezie Terapie Intensiva (ATI) – Covid-19 de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Galați, toți pacienții internați fiind in stare grava din cauza complicațiilor severe…

- Numarul de cazuri de COVID-19 din judetul Sibiu este posibil sa creasca vertiginos, odata cu inceperea scolii, daca parintii nu isi vaccineaza copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, a declarat directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica (DSP), colonelul Marius Chelu, potrivit unui…

- Primul pacient depistat cu COVID-19, cu ajutorul unui caine polițist, special antrenat, este din Alba. Acesta a fost depistat in noaptea de vineri spre sambata, in Aeroportul International din Sibiu. Pasagerul a ajuns de la Madrid și este vaccinat cu doua doze de imunizare, potrivit directorului general…

