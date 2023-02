Stiri pe aceeasi tema

- Seful DNA, Crin Bologa, afirma, referindu-se la faptul ca ministrul Justitiei s-a antepronuntat cu privire la o sentinta, sustinand ca un inculpat ar fi fost achitat, desi nu exista o decizie definitiva in acest caz, ca are incredere in judecatori, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Procurorul-sef al DNA, Calin Bologa, a prezentat, joi, bilantul activitatii pentru anul trecut, anuntand ”rezultate remarcabile”, respectiv cel mai mare numar de cauze cu solutii de trimitere in judecata de la infiintare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat joi ca institutia pe care o conduce are in lucru dosare care vizeaza savarsirea unor fapte de coruptie, in care prejudiciul total estimat este de peste 4,22 miliarde euro, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul general Gabriela Scutea se plange ca in ultimii trei ani, exact perioada in care a condus Parchetul General, instituția s-a golit de procurori. Intr-un interviu acordat in mod straniu unui site obscur, neasumat prin sematura de vreun jurnalist, Scutea se plange ca gradul de ocupare a funcțiilor…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat vineri ca, prin cresterea numarului de inculpati si a trimiterilor in judecata, s-au dublat de la un an la altul sumele retinute, in decembrie fiind in lucru dosare cu prejudicii estimate la 4 miliarde de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat vineri ca, prin cresterea numarului de inculpati si a trimiterilor in judecata, s-au dublat de la un an la altul sumele retinute, in decembrie fiind in lucru dosare cu prejudicii estimate la 4 miliarde de euro, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Cu prilejul Zilei Internationale Anticoruptie (9 decembrie), procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Crin Bologa, a efectuat o vizita la Washington, in perioada 8-9 decembrie 2022, la initiativa Ambasadei Romaniei in SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cu prilejul Zilei Internationale Anticoruptie (9 decembrie), procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Crin Bologa, va efectua o vizita la Washington, in perioada 8-9 decembrie 2022, la initiativa Ambasadei Romaniei in SUA, anunta ambasada miercuri. Fii la curent cu cele mai…