- Ministrul de externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a pledat pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crima de agresiune a unui stat impotriva altui stat, fiind vorba, in cazul dat, de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit AFP.

- Rusia comite „o adevarata crima de razboi” prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, fapt ce provoaca riscuri pentru amplificarea foametei in lume, acuza seful diplomatiei europene, Josep Borrell.

- Procurorul-sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a anuntat desfasurarea in Ucraina a unei echipe de 42 de anchetatori si experti, cea mai numeroasa misiune trimisa vreodata in teren, pentru a ancheta crimele comise in timpul invaziei ruse, anunta ”Le Figaro”, citand France Presse.…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a cerut joi crearea unui "tribunal penal international (TPI)" ad-hoc, care sa judece "autorii crimei de agresiune impotriva Ucrainei", atacata de peste doua luni de Rusia, transmite AFP.

- Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a declarat pentru CNN ca o garanție ca dupa razboi se va face dreptate ar putea fi o provocare, avand in vedere ca Rusia și-a retras semnatura de pe statutul CPI, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…