Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov s-a declarat joi "sceptic" in legatura cu ancheta Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) care acuza regimul sirian, al carui principal aliat este Moscova, de "crime impotriva umanitatii" in timpul asediului asupra enclavei Ghouta de Est, informeaza AFP. Dat publicitatii miercuri, un raport al Comisiei de ancheta Internationale si Independente (COI) asupra Siriei detaliaza suferintele indurate de civili in aceasta enclava a insurgentilor situata langa Damasc, recucerita in aprilie de fortele regimului Assad. "Suntem in principiu foarte sceptici in ceea ce priveste…