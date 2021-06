Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul si marile puteri ale lumii inca pot ajunge la o intelegere pentru a reanima acordul din 2015 asupra programului nuclear iranian, dupa victoria unui ultraconservator in alegerile prezidentiale care au avut loc in Iran, insa timpul preseaza, a declarat duminica seful diplomatiei europene…

- Nu sunt prea mari sperante pentru relatii mai bune intre Uniunea Europeana (UE) si Rusia in viitorul apropiat, a declarat miercuri seful diplomatiei europene Josep Borrell, cu aproximativ o saptamana inainte ca liderii celor 27 de tari membre ale UE sa discute viitoarea politica a blocului comunitar…

- Dupa doua zile de tentative de mediere a conflictului care a escaladat in Orientul Mijlociu, seful diplomatiei europene Josep Borrell a lansat un apel sambata la respectarea dreptului international in Orientul Mijlociu, potrivit dpa. Trebuie sa fie un acces umanitar deplin in Fasia Gaza,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a lansat un apel luni la discutii "non-stop" la Viena pentru a realiza un progres deosebit in eforturile de a readuce Washingtonul in acordul nuclear iranian si Teheranul la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Este vorba despre un proces diplomatic…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a lansat un apel luni la discutii "non-stop" la Viena pentru a realiza un progres deosebit in eforturile de a readuce Washingtonul in acordul nuclear iranian si Teheranul la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Este vorba despre un proces…

- Timpul este esential in negocierile de la Viena pentru a revitaliza acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca discutiile sunt lungi, dar se desfasoara intr-o atmosfera pozitiva, relateaza Reuters. Reprezentantii Washingtonului…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea agendei…

- Recentele evolutii din Iran in ceea ce priveste uzina de imbogatire a uraniului din Natanz "nu sunt pozitive" pentru cursul negocierilor asupra acordului nuclear din 2015, a apreciat luni seful diplomatiei germane Heiko Maas, informeaza AFP. Ministrul a facut aceasta declaratie dupa ce Teheranul a anuntat…