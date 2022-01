Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina, intr-o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de Kiev, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia. Este prima vizita a unui sef al diplomatiei europene pe linia de front de la declansarea razboiului in estul Ucrainei.

- Crizele din Ucraina și Belarus și din jurul acestora se afla pe primul loc pe agenda internaționala, fiind exemple ale unei noi paradigme, în care amenințarile hibride și politicile de putere destabilizeaza vecinatatea Uniunii Europene și nu numai, a transmis Înaltul Reprezentant al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat miercuri sprijinul Aliantei Nord-Atlantice pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Georgiei si a subliniat ca aceasta tara este unul dintre partenerii cei mai apropiati ai organizatiei, indica un comunicat dat publicitatii pe www.nato.int.…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.

- Franta a avertizat vineri Rusia sa nu afecteze integritatea teritoriala a Ucrainei, dupa ce Statele Unite i-au prevenit pe aliatii europeni cu privire la miscarile de trupe rusesti la granita cu Ucraina si cu privire la un potential atac, transmite Reuters.