Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 27 iun — Sputnik, Doina Crainic. Într-un interviu acordat Ziarului de Iasi, neurochirurgul Bogdan Iliescu a povestit despre experienta „absolut unica" avuta atunci când, fiind student, a atins pentru prima data un creier. „Când am simtit…

- BUCURESTI, 27 iun — Sputnik, Doina Crainic. Într-un interviu acordat Ziarului de Iasi, neurochirurgul Bogdan Iliescu a povestit despre experienta „absolut unica" avuta atunci când, fiind student, a atins pentru prima data un creier. „Când am simtit…

- Șeful statului a fost alaturi de bicicliștii din București care au pornit marți spre Alba Iulia. In mod simbolic, președintele Iohannis a pedalat o parte din drum alaturi de participanți. Aproximativ 250 de bicicliști au pronit din marile orașe ale Romaniei spre Alba Iulia pentru a marca Anul Centenarului.…

- Intr-un scurt interviu acordat „Ziarului de Iasi", acesta a invocat particularitatile care i-au deosebit pe moldoveni de restul romanilor, a propus o nuanta de optimism in problematica autostrazii - „la Bucuresti se ajunge mai repede de la Iasi decat de la Cluj", si considera ca discursul purtatorilor…

- Aceasta a treia zi a saptamanii a inceput in forta, cu sute de perchezitii in Capitala si 28 de judete, desfasurate in mai multe dosare penale. Operatiunea poarta numele “ZIUA Z” si se desfasoara sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT-ului. Implica 238 de perchezitii domiciliare, desfasurate concomitent…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…

- Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un numar de 227 de suspecti. Potrivit unui comunicat DIICOT, perchezitiile vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale. Sursa citata mentioneaza in…

- Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un numar de 227 de suspecti. Potrivit unui comunicat DIICOT, perchezitiile vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale. Sursa citata mentioneaza in…