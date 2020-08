Şeful de tren filmat fără mască a fost trecut pe un post inferior CFR Calatori a decis trecerea pe un post inferior, de manevrant vagoane, a sefului de tren filmat fara masca, informeaza compania. "CFR Calatori s-a autosesizat cu privire la nerespectarea masurilor de protectie individuala de catre un angajat. In urma cercetarii interne conform reglementarilor legale in vigoare, comisia de disciplina a decis ca seful de tren sa fie retrogradat profesional, astfel incat sa nu mai intre in contact cu publicul calator. De asemenea, din functia de sef de tren a fost trecut pe un post inferior, de manevrant vagoane. In acelasi timp, salariul i-a fost diminuat corespunzator.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Controlorul de bilete din trenul care circula pe ruta București-Constanța filmat fara masca, in timp ce le spune calatorilor ca nu este nicio pandemie și ca purtam maștile ”de proști” a fost retrogradat, noteaza Adevarul.In urma cercetarii interne efectuate la CFR Calatori, barbatul a fost trecut pe…

- "CFR Calatori s-a autosesizat cu privire la nerespectarea masurilor de protectie individuala de catre un angajat. In urma cercetarii interne conform reglementarilor legale in vigoare, comisia de disciplina a decis ca seful de tren sa fie retrogradat profesional, astfel incat sa nu mai intre in contact…

- „CFR Calatori s-a autosesizat cu privire la nerespectarea masurilor de protecție individuala de catre un angajat. În urma cercetarii interne conform reglementarilor legale în vigoare, comisia de disciplina a decis ca șeful de tren sa fie retrogradat…

- Angajatul CFR Calatori filmat dezbatand de zor – fara masca – pe tema pandemiei COVID a fost sancționat de catre superiorii sai. Dupa ce imaginile cu șeful de tren – surprins comentand la bordul unei garnituri de calatori pe marginea declararii pandemiei și a purtatul maștii – au devenit publice, mai-marii…

- Șeful de tren care a fost filmat in timp ce ii indemna pe calatori sa renunțe la masca și spunea ca cei care le poarta sunt „proști”, a fost mutat de șefii sai pe postul de manevrant vagoane și nu mai are voie sa intre in contact cu publicul. CFR Calatori s-a autosesizat dupa ce Digi24 a difuzat dialogul…

- Seful de tren filmat fara masca de protectie, in contextul masurilor anti covid, a fost retrogradat profesional, astfel incat sa nu mai intre in contact cu publicul. Totodata, a fost trecut pe postul de manevrant vagoane, iar salariul i a fost diminuat. Informatia a fost transmisa de reprezentantii…

- Sanctiune contraventionala pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala Legea 55 2020 . In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care este prezentat un dialog referitor la portul mastii de protectie, intr un tren de calatori de pe ruta Bucuresti Constanta, politistii din cadrul…

- Polițiștii din Brașov verifica toți șoferii RAT daca poarta maștile de protecție. Acțiunea oamenilor legii se desfașoara atat in stații cat și pe traseu. Verificarile au loc in contextul evenimentului din Bacau, unde, un șofer de autobuz a fost incatușat din cauza ca nu purta masca de protecție. Ioan…