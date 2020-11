Șeful de cabinet al președintelui Donald Trump, Mark Meadows, a fost diagnosticat cu coronavirus. El a intrat in contact cu președintele american duminica, luni și marți. In varsta de 61 de ani, Meadows a anunțat dupa alegerile de marți ca s-a infectat cu coronavirus, insa nu este clar cand a fost testat pozitiv pentru prima data, conform CNN. Oficialul american nu a respectat in totalitate masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus și a fost vazut destul de des nepurtand masca sanitara. Meadows a calatorit impreuna cu Trump la bordul Air Force One la actiunile de final de campanie,…