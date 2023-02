Șeful de cabinet al lui Victor Ponta e reconfirmat în fruntea Ministerului Justiției Fost consilier personal și șef de cabinet al lui Victor Ponta, cunoscut drept un apropiat al lui Florin Iordache, Ion Claudiu Teodorescu a fost reconfirmat in funcția de secretar general al Ministerului Justiției. Numirea se face la propunerea celui care il dadea afara in 2020: ministrul Catalin Predoiu. Pe 1 februarie, ministerul pe care il conduce Predoiu solicita Cabinetului prim-ministrului prelungirea mandatului lui Teodorescu (foto dreapta) „Incepand cu data de 18 februarie 2023, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, consilier superior, exercita, cu caracter temporar, funcția publica vacanta din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ezitarile” Berlinului privind trimiterea de tancuri in Ucraina „i-au permis lui Putin sa escaladeze razboiul fara consecințe”, a declarat fostul secretar general al NATO, Andres Fogh Rasmussen, scrie BBC . El a declarat ca nu „vede niciun argument logic” pentru reticența Germaniei de a trimite tancuri…

- Cynthia Curt, fost subprefect de Cluj, este in carți pentru a ocupa funcția de secretar general al Cancelariei prim-ministrului. Cynthia Curt Deaconescu a fost consul general la Barcelona, iar acum este cea care ar urma sa fie noul secretar general al Cancelariei prim-ministrului. Aceasta funcție a…

- Dan Dumitrescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, a fost trimis in instanta de procurorii anticoruptie, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta pe vremea cand ocupa functia de consilier la Ministerul…

- Saptamana aceasta,in cadrul festivitații de decernare a Premiilor Academiei Romane pe anul 2020, „Distincția Culturala" i-a fost acordata, alaturi de alte trei personalitați, și jurnalistei de radio Madalina Corina Diaconu, secretar general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, pentru proiectul…

- Salariile miniștrilor vor fi majorate, insa nu cu 1300 de lei. Deputatul PAS, Radu Marian, a confirmat ca este vorba despre o majorare mai mare, insa nu a putut preciza exact cifra. „Noi avem o situație in care un ministru are un salariu de doua ori mai mic decat de exemplu un secretar general și acest…

- Tragedie pe o șosea din Gorj. O ambulanța a Serviciului Județean, care se afla in misiune, s-a izbit violent de o cisterna plina cu furaje. Asistenta echipajului se afla in stare grava. Pacientul care trebuia sa fie transportat la spital a murit. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 11.30, la…

- Este doliu in judoul romanesc, dupa ce fostul secretar general al federatiei romane de specialitate, Marian Covlea, a incetat din viata, la varsta de 65 de ani, dupa o lunga suferinta. Nascut pe 16 februarie 1957, acesta a absolvit ASE Bucuresti si Facultatea de Teologie. Profesor si lector universitar,…

- Deputații au acceptat cererea de demisie din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor, director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), depusa de Serghei Merjan. Pina la numirea unui nou director general al ANSC interimatul funcției va fi exercitat de…