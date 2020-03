Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, imediat dupa juramantul depus de noul guvern condus de Ludovic Orban, ca decreteaza, la nivel național, incepand de luni, starea de urgența. Insa, nicio oficialitate nu a ieșit, public, sa explice ce inseamna starea de urgența.Consilierul ministrului…

- De saptamana viitoare, Marea Britanie trece la un nou nivel de masuri, in incercarea de a limita dezastrul provocat de noul coronavirus.Astfel, potrivit Daily Mail, care citeaza surse din Ministerul Apararii, Marea Britanie este pregatita sa actioneze in cazul celui mai rau scenariu.Conform informatiilor…

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- – 116 cazuri, Romania intra in Scenariul 3 – Evenimentele cu peste 50 de oameni, interzise – Guvernul Orban a fost aprobat de Parlament – Starea de Urgența intra in vigoare saptamana viitoare Source

- 109 cazuri, Romania intra in Scenariul 3 – Evenimentele cu peste 50 de oameni, interzise – Guvernul Orban a fost aprobat de Parlament – Starea de Urgența intra in vigoare saptamana viitoare Source

- – 102 de cazuri in Romania – Moartea unei romance, confirmata in Italia – 1266 de decese in Italia – Urgența naționala decretata in SUA Sunt 102 cazuri de coronavirus confirmate in Romania, care intra astfel in Scenariul 3. Trei oficiali importanți au fost diagnosticați. Source

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a publicat pe pagina sa de Facebook discursul pe care l-ar fi ținut azi in fața colegilor parlamentari cu prilejul votului pentru investitura Guvernul Orban 3. El susține ca responsabil pentru situația de haos politic dublata de criza generata de Coronavirus se face…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, miercuri, noi masuri legate de infecția cu coronavirus. "Romania se pregateste de scenariul 3", a anuntat, ... The post Tot mai multe cazuri de coronavirus:…