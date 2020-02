Romania devine in 2020 un punct important pe harta culturismului și fitness-ului mondial. Baieții cu mușchi și fetele sexy in bikini vor avea pe plaiurile mioritice 4 competiții internaționale de top. Șeful culturismului mondial, spaniolul Rafael Santonja a vizitat Bucureștiul zilele trecute. Impreuna cu președintele forului autohton Gabriel Toncean au avut o serie de intrevederi oficiale cu Ludovic Orban, președintele COSR Mihai Covaliu și ministrul sportului Ionuț Stroe. Discuțiile au avut ca tematica cele 4 evenimente, dar și dezvoltarea fenomenului fitness in...