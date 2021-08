Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi candidati la presedintia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu, au facut, sambata, aprecieri cu privire la rezultatului votului din Congres pentru conducerea partidului, Orban afirmand ca scorul va fi "strans", iar Citu ca a intrat in cursa ca sa castige si asta se va intampla, informeaza Agerpres.…

- Orban și Cițu au participat sambata la alegerile din PNL Mureș, competitia județeana fiind caștigata de Ciprian Dobre. Cristian Chirtes, contracandidatul sau, a obtinut trei voturi mai putin.”A fost o competitie frumoasa, cat se poate de dramatica. Rezultatul a fost extrem de apropiat. Il felicit atat…

- Ciprian Dobre a castigat alegerile pentru presedintia organizatiei judetene a PNL Mures la o diferenta de trei voturi si la invins astfel pe contracandidatul sau Cristian Chirtes. Ludovic Orban a afirmat ca lupta pentru sefia PNL Mures a fost foarte stransa, marturisind ca a avut emotii, arata News.ro.…

- „Schimbarea la fața” in PNL Alba: Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne „Schimbarea la fața” in PNL Alba : Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel este noul Președinte al Partidului…

- Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati. Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat,…

- Presedintele in exercitiu al filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Costel Soptica, a castigat, sambata, alegerile interne pentru presedintia partidului, el fiind un om apropiat de fostul premier, Ludovic Orban. Scorul a fost unul destul de diferit. Mai exact,…

- Deși a evitat pana acum sa spuna daca va candida sau nu la șefia Partidului Național Liberal, apar tot mai multe semne ca Florin Cițu vizeaza cea mai importanta funcție din partid. Colegul sau Ciprian Ciucu a spus ca i-a cerut sprijinul pentru candidatura. Ludovic Orban, șeful PNL a comentat subiectul. "Cu…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…