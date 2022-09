Stiri pe aceeasi tema

- ”Evolutie slaba pe lotul 3 al A0 Sud! Constructorul grec, Aktor, a ajuns doar la 18% progres fizic, in conditiile in care ar fi trebuit sa depaseasca la aceasta data 40%”, a scris, vineri, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol admite ca se vede totusi o mica imbunatatire a activitatii din…

- „Exista diverse forme in tarile care au o infrastructura rutiera dezvoltata de a se lua taxe. Daca te duci in Ungaria, trebuie sa iti iei o vinieta in momentul in care ai trecut granita pe toata infrastructura. Daca mergi in Italia, platesti din 20 in 20 de kilometri sau in Grecia la fel. Romania nu…

- Lucrarile pe santierul tronsonului 3 al DX 12 (drumul expres Craiova - Pitesti) au ajuns la stadiul fizic de 42%, a anuntat duminica, pe Facebook, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit agerpres. Fii la curent cu cele…

- Stadiul lucrarilor la sectiunea 5 din autostrada Sibiu-Pitesti a ajuns la 15%, iar constructorii trebuie sa recupereze intarzierile pentru ca traficul sa se deschida in anul 2025, a scris sambata, pe Facebook, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora”, a transmis,…

- Cristian Pistol, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dezvaluit, intr-un interviu acordat Money.ro, cat de disciplinat este in trafic. De asemenea a raspuns la intrebarea daca ii este dor de anonimat și a spus daca a avut vreodata o porecla. – Sunteți disciplinat…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a dat asigurari ca proiectele de autostrazi și drumuri expres din nordul țarii vor deveni realitate.

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a dat asigurari ca proiectele de autostrazi și drumuri expres din județul Suceava vor deveni realitate. Cristian Pistol participa astazi, la Consiliul Județean Suceava, la o intalnire in care se ...