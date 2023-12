Seful Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe a anuntat ca angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi si asistentii maternali isi vor primi salariile restante, dupa ce Guvernul a alocat din fondul de rezerva suma de 8,1 milioane de lei.

Costel Alexe sustine ca este regretabil ca in fiecare an se ajunge in aceasa situatie, el precizand ca Guvernul ar trebui sa ia masuri din timp pentru a rezolva problemele financiare.

"Potrivit hotararii de Guvern, judetul Iasi va primi peste 8,1 milioane de lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale angajatilor…