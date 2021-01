Stiri pe aceeasi tema

- ​Tehnicianul Marius Sumudica a declarat ca este foarte posibil ca saptamana viitoare sa se desparta de Gaziantep FK. El a marturisit ca oferta turcilor l-a cam jignit și este gata sa preia conducerea tehnica a echipei Al Shabab. „Nu am avut nicio discutie concreta cu conducerea clubului, nu ne-am inteles.…

- CFR Calatori a prezentat noile uniforme ale angajaților companiei. Este vorba despre aproximativ 4.000 de angajați, care intra in relație directa cu publicul calator, precum: personalul de tren (șef de tren, conductor, insoțitor de vagon de dormit), casieri, personalul de la informații, șef tura comercial,…

- Directorul general al CFR Calatori, Dan Costescu, anunța ca in 2021 compania are in plan sa repare și sa modernizeze in jur de 440 de vagoane, insa este dependenta de bugetul pe care il va primi. “Pentru acest an, noi ne continuam planurile asa cum le-am stabilit si le-am anuntat inca de la inceputul…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi ii cere președintelui ANRE sa-și depuna mandatul pentru modul in care a gestionat momentul liberalizarii pieței de energie. Șef la ANRE este Dumitru Chirița, fost deputat PSD. Chirița conduce instituția din 2017, iar la momentul in care a ajuns președinte PNL și USR…

- ”Noi ca minister vom mai astepta pana in jurul datei de 15 ianuarie sa vedem exact cum functioneaza, dupa care, daca este cazul, chiar vom interveni legislativ, in asa fel incat sa ajutam oamenii sa gaseasca cele mai ieftine si cele mai bune solutii pentru pretul energiei electrice si nu sa fie trecuti…

- ”Suntem la o acțiune practica: plantam paduri.”O padure cat o țara este campania pe care am inceput-o impreuna in aceasta primavara. Este o campanie in care am crezut de la inceput, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arata ca nu m-am inșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta…

- "Cat de fin este mirosul unui urs? Putem sa ne dam seama din aceste imagini amuzante dintr-o padure din Parcul National Calimani, surprinse de o camera de monitorizare a faunei instalata de colegul nostru Cristin Cires. Urmele fine de miros uman de pe camera de monitorizare a faunei au fost detectate…