Șeful cancelariei premierului: PSD tergiversează penibil legea carantinei Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni la Digi24, despre decizia CEX PSD ca legea carantinei nu se va vota in Senat pana cand Guvernul nu se va prezenta in Parlament sa ofere explicații, ca social-democrații incearca o „tergiversare penibila”. „Cu siguranta (ca premierul si ministrul Sanatații vor merge in Senat), noi nu am refuzat nicio invitatie a Parlamentului. Nu am avut din pacate nicio solicitare oficiala. Este o tergiversare penibila a majoritatii PSD din Parlament. Nu stiu ce calcule cinice are in spate o astfel de decizie. Tergiversarea lasa guvernul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

