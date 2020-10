Șeful Automobile Dacia a devenit președinte ACAROM Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) are o noua coonducere, președinte fiind numit Christophe Dridi, directorul general al Automobile Dacia. Desfașurata in condiții speciale din cauza restricțiilor impuse de pandemie, Adunarea Generala ACAROM și-a desemnat conducerea pentru urmatorii trei ani. Astfel, companiile membre ale Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) au ales prin vot electronic Consiliul Director. In locul lui Gabriel Sicoe, in funcția de președinte a fost ales Christophe Dridi, directorul general al Automobile Dacia. Din copnsiliul director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Scorul politic la nivel Național (ala care conteaza pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. PMP a caștigat mai mulți primari in țara. Un dezastru de proporții epice care NU poate fi justificat. Nu poți cadea de la 22 la suta la 9 și sa explici cu tot felul de artificii", a scris…

- Tradus.com , platforma globala online pentru vehicule comerciale rulate, beneficiaza de tendința puternica de creștere a mediului online și raporteaza aproape de doua ori mai mulți vizitatori din Romania, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Aproximativ 720.000 de vizitatori unici din…

- Zilele acestea, va fi aleasa noua conducere a Asociației Constructorilor de Automobile din Romania. 15 candidați s-au inscris pentru ocuparea celor 11 locuri din Consiliul director al asociației. Printre candidați se numara și Christophe Dridi (director general Automobile Dacia SA) și Ian Pearson (președinte…

- Domnule Stroe Felix, odata ajuns Presedinte al Consiliului Judetean Constanta, ce proiecte veti demara imediat Un Spital Regional de Pediatrie este un proiect de care Constanta si judetele limitrofe au nevoie urgent si la care eu tin foarte mult. Ne vom concentra toate eforturile astfel incat sa asiguram…

- Țeapa FNI a produs multe victime in urma cu mai bine de 20 de ani, cind mulți romani au ramas fara economiile acumulate in urma unei megaescrocherii orchestrata de Sorin Ovidiu Vantu, creierul fondului de investiții amintit. The post Omul lui Vantu de la Timișoara vrea sa fie președinte de consiliu…

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, iși anunța prioritațile unui eventul mandat de primar. Intr-o postare-fluviu pe pagina sa de Facebook, Basescu afirma ca obiectivul principal este creșterea calitații vieții in București, pornind de la „Green deal”, planul UE de reducere a emisiilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, un nou record de imbolnaviri cu noul coronavirus, respectiv 1.454. De asemenea, s-au inregistrat 53 de decese. "Lucrurile arata rau in țara și la noi in Timișoara. Speram, la sfarșitul saptamanii trecute, ca lucrurile sa se stabilizeze și sa trecem…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vrea sa aloce 184,5 milioane lei pentru constructia unui terminal pentru plecari curse externe la Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, din fonduri externe nerambursabile, prin Programului Operational Infrastructura Mare, potrivit…