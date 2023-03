Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Profesionale a Medicilor din Ambulator, Cosmin Alexandrescu, a declarat luni, 6 martie, la Prima TV, ca spitalele ar trebui daramate deoarece sunt extrem de vechi, cu circuite complet depasite. El a menționat ca trebuie facute spitale noi, dar pe amplasamentul celor actuale.Cosmin…

- Presedintele Asociatiei Profesionale a Medicilor din Ambulator, Cosmin Alexandrescu, a afirmat ca spitalele existente ar trebui daramate deoarece sunt extrem de vechi, cu circuite complet depasite, precizand ca trebuie facute spitale noi, dar in locul celor care exista. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Romania va primi de la Coreea de Sud o donatie de echipamente medicale si IT in valoare de aproximativ opt milioane de dolari. „Sunt echipamente pentru INSP si centrele regionale de sanatate publica. (…) Au fost la Iasi, in centrele regionale…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 11 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca nu exista probleme in spitale, deși cazurile de gripa si alte infectii virale respiratorii sunt tot mai numeroase. El a precizat ca sectiile destinate pacientilor aceste probleme sunt ocupate in proportie…

- Joi, 5 ianuarie, s-a oficializat instructiunea Ministerului Sanatatii privind instituirea starii de alerta epidemiologica determinate de gripa in Romania. Documentul prevede recomandari pentru populatie, angajatori, scoli si spitale ca sa limitam raspandirea acestei boli. MS recomanda utilizarea mastii…

- Pe 27 decembrie 2020 incepea in Romania imunizarea impotriva noului coronavirus, dupa ce in primavara acelui an a fost declarata starea de urgenta pe teritoriul national ca urmare a pandemiei de COVID-19. Un numar de 16.903.644 de doze de vaccin au fost administrate in tara noastra, potrivit Ministerului…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, fost lider PNL, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis a planificat inlaturarea sa de la conducerea Partidului National Liberal pentru ca stia ca nu va fi de acord cu numirea lui Nicolae Ciuca in functia de premier si nici cu alianta cu PSD. Orban…

- Spitalele raionale vor fi subordonate Ministerului Sanatații și nu autoritaților locale cum a fost pana in prezent, a anunțat marți, 13 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa de ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, și președintele Comisiei parlamentare protecție sociala, sanatate și familie, Dan…