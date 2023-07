Şeful arestului IPJ Argeş, arestat pentru că lua mită de la persoanele reținute Șeful arestului IPJ Arges, comisarul Ciprian Marangoci, a fost retinut de procurorii DIICOT. El a fost prins in flagrant in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari. Mita a fost data pentru ca detinutul sa poata avea: mai multe vizite, apeluri telefonice, pachete cu o greutate mai mare decat limita legala. Anchetatorii au aflat ca seful arestului a cerut bani și bunuri de la persoane aflate in arest preventiv, pentru ca acestea sa primeasca vizite fara acordul prealabil al procurorului care efectueaza urmarirea penala. Citește și: Olt: Șofer… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

