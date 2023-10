Stiri pe aceeasi tema

- Paul Nicolau se victimizeaza pe internet și acuza un linșaj din partea președintelui ANPC, Horia Constantinescu, dupa ce restaurantele Taverna Racilor au fost inchise. In acte, Pescobar nu este acționar sau asociat in niciuna din firmele care dețin restaurantele, acestea sunt pe numele parinților sai.Dupa…

- Paul Nicolau, cunoscut in mediul online ca Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a spus ca angajeaza foști inspectori de la Protecția Consumatorilor, intr-o incercare de a minimaliza situația grava in care se afla.Unul din cele mai cunoscute restaurante din Capitala, Taverna Racilor, a…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi la Antena 3 ca neregulile descoperite la restaurantele ‘Taverna Racilor’ nu sunt legate de nicio culoare politica, dupa ce patronul a spus ca nu poate fi șantajat sa intre in politica. ”Fara…

- Ce tupeu are celebrul Pescobar! Protecția Consumatorilor a inchis pentru o perioada de la 6 luni la un an restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, deținut de Paul Nicolau, zis Pescobar, insa antreprenorul spune ca va deschide un local și la Cluj-Napoca.Paul Nicolau a facut anunțul pe o rețea de socializare:…

- Nu mai poți parca fara sa platești. Fie ca ești in centrul Capitalei, fie in vreun cartier. Locurile sunt, mai toate, marcate. Și cat costa? Te uiți și vezi! 5 lei! In realitate, eu e chiar așa insa. Compania care administreaza locurile de parcare are o explicație. Protecția Consumatorilor nu e de acord.…

- Operatori economici care vindeau aur și argint in Sibiu au fost descoperiți cu nereguli grave. Utilizau balante fara verificare metrologica, printre bijuterii cu pietre prețioase se aflau și unele din sticla, dar erau comercializate la același preț, nu aveau documente de proveniența. Comisarii ANPC…

- ”Stimati turisti, Va informa pe aceasta cale ca Doamna Cristina Adriana Nae a cerut deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei Bonjour International Tour SRL, in forma generala, in temeiul art. 70 din Legea nr 85/2014. Va specificam sa situatia fiecarui turist va fi tratata in mod individual…