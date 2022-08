Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat, referindu-se la datoriile pe care senatoarea Diana Sosoaca le are la bugetul de stat, ca aceasta are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic,ca inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei. Heius a precizat ca in…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Heius a declarat,…

- Heius a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca impozitul calculat la suma de 21,4 milioane de lei este de aproape 6 milioane de lei. “In luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferente intre veniturile declarate si veniturile estimate de noi. Creantele fiscale aferente, respectiv impozitele…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a recomandat romanilor sa foloseasca cardul bancar la cumparaturi, in acest fel sumele fiind fiscalizate. Heius a precizat ca sunt peste 590.000 de case de marcat deja logate la serverele ANAF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a transmis, miercuri, un mesaj in care multumeste contribuabiilor care ”au inteles responsabilitatea fiscala si civica si au declarat si si-au achitat impozitele si taxele”.