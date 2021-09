Șeful agenției spațiale rusești îl invită pe Elon Musk în Rusia: "Am pus deja ceaiul pe foc" Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, s-a uitat la miliardarii Jeff Bezos și Richard Branson zburând în spațiu în aeronavele create de companiile acestora și afirma ca și-ar dori ca și oligarhii ruși sa le urmeze exemplul, relateaza CNN.



&"Milionarii noștri prefera mai mult sa investeasca în iahturi decât în aeronave spațiale&", a declarat Rogozin pentru CNN în primul interviu acordat de acesta presei occidentale de când a devenit director general al Roscosmos.



&"Dar poate copiii actualilor milionari ruși vor fi creaturi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

