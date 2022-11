Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 noiembrie, șeful CIA William Burns se intilnește la Ankara cu omologul sau rus Serghei Naryshkin. Parțile discuta o serie de probleme, inclusiv amenințarea escaladarii nucleare, relateaza RBC-Ucraina cu referire la jurnalista CNN Natasha Bertrand pe Twitter. Directorul CIA, Bill Burns, se intilnește…

- Responsabili rusi si americani poarta discutii la Ankara, a relatat luni cotidianul rusesc Kommersant, citand o sursa, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Din delegatia rusa ar face parte seful Serviciului de Informatii Externe (SVR), Serghei Nariskin, a indicat interlocutorul publicatiei ruse. Delegatia…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a afirmat, zilele trecute, ca Ucraina se pregatește sa foloseasca o așa numita bomba murdara pe propriul teritoriu. El a continuat sa susțina acest lucru, fara sa prezinte nicio dovada, intr-o serie de convorbiri telefonice avute cu omologii sai din Turcia,…

- Occidentul elaboreaza scenarii pentru dezlantuirea unor noi conflicte in spațiul CSI, in timp ce cele deja existente, de exemplu, intre Rusia și Ucraina, sunt rezultatul prabușirii Uniunii Sovietice, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, joi, in timpul unei intalniri prin videoconferinta cu…

- Rusia a trimis discret cel puțin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice și candidați din peste 20 de țari dupa 2014 pentru a-și exercita influența, potrivit unei estimari a serviciilor de informații americane publicate marți, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- La șase luni de la invazia sa in Ucraina, Rusia este afectata de un deficit tehnologic sever cauzat de sancțiuni. Dupa ce au lansat (sau au pierdut in lupta) mult mai multe rachete decat au anticipat inițial, soldații Moscovei se bazeaza acum din ce in ce mai mult pe stocurile vechi de muniție din epoca…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, iar anuntul ar putea fi facut chiar vineri, transmite Reuters, care citeaza trei surse, informeaza Agerpres . Presedintele Joe Biden ar urma sa autorizeze…