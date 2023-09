Nu exista padure fara uscaturi... Șefa femeilor din PSD Pitești, Mariana Preduț, il susține pe deputatul Ionuț Moșteanu impotriva primarului Cristian Gentea in privința statutului padurii Trivale: arie protejata, nu padure-parc! Cel puțin asta ințelegem din like -ul dat cu convingere postarii deputatului USR. Atitudinea doamnei creaza multa confuzie – dupa ce a fost prezenta fizic la dezbaterea cu scantei din Consiliul local, de partea colegilor din PSD, iar de acasa, din on-line, combate cu opoziția! Tradare, tradare … am parafraza, dar sa știe și PSD-ul! Ori stimabila, sarmana, n-are nicio ”relație”…