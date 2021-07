Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propriul certificat digital COVID inainte de vizita in Protugalia, prima țara al carei Plan de reziliența și redresare a fost deja aprobat de Comisie.

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris miercuri, pe Twitter, ca „suntem pe cale sa ne atingem obiectivul: livram suficiente doze pentru a vaccina 70% din populația adulta a Uniunii Europene in iulie”.Uniunea Europeana a depașit miercuri, 2 iunie, pragul de 250 de milioane de cetațeni…

- Comisia Europeana grabește ritmul implementarii certificatului verde digital, așa numitul pașaport COVID, care va permite cetațenilor europeni sa calatoreasca fara restricții in blocul comunitar. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la finalul summitului de la Bruxelles ca…

- Șefa Executivului UE, Ursula von der Leyen, a anunțat ca in contract sunt prevazute 900 de milioane de doze, plus opțiunea de a primi inca 900 de milioane in perioada 2021-2023.Von der Leyen a laudat, intr-un mesaj postat pe Twiter, modul in care a progresat campania de imunizare a populației in Blocul…

- Comisia Europeana a facut apel vineri la Statele Unite si la alti producatori majori de vaccin anti-COVID-19 mai degraba sa exporte vaccinurile produse, asa cum face si Uniunea Europeana, decat sa vorbeasca despre suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile anti-COVID-19.…

- Uniunea Europeana a transmis ca a finalizat negocierile cu Pfizer și BioNTech pentru a obține un numar foarte mare de doze de vaccin impotriva Covid-19, care s-ar putea dovedi decisiv in lupta pentru a invinge pandemia și a redeschide economiile și granițele interne, relateaza publicația Bloomberg .…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, s a vaccinat COVID 19.Aceasta a anuntat pe pagina sa de Twitter ca a primit astazi prima doza de vaccin impotriva virusului SARS Cov 2: "Dupa ce am depasit 100 de milioane de vaccinari in UE, ma bucur foarte mult ca am facut, astazi, prima doza de…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pana acum la nivelul Uniunii Europene au fost administrate 100 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19. Uniunea Europeana va achiziționa inca 50 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer/BioNTech pana la sfarșitul lunii…