In dormitorul femeii, inclusiv in lenjeria de pat, dar și prin sertare și carți, au gasit procurorii banii din șpagi pe care doamna Preda, așa cum era cunoscuta printre angajații din Spitalul Județean Ploiești, i-a primit pentru a face angajari sau pentru a muta asistentele de la o secție la alta in funcție de preferințe. Sunt acuzațiile procurorilor care au gasit in casa fostei șefe HR a spitalului județean bani pe care femeia nu i-a putut justifica: 150.900 de lei, 41 430 euro, 1350 dolari și 80 de lire (GBP). Banii erau pastrați in plicuri de diverse marimi, fiecare plic conținand sume variind…