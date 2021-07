Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen și-a anunțat susținerea pentru Italia in finala Euro 2020. Șefa Comisiei Europene a transmis ca spera ca Italia va triumfa in fața Angliei in finalul campionatului. E vorba de o poziție partizana rar asumata de oficiali europeni, insa evenimentele din ultima perioada și Brexit-ul…

- Celebra jurnalista Diletta Leotta, din Italia, a prefațat finala EURO, intre Squadra Azzurra și Anglia, și l-a laudat pe Marcus Rashford (23 de ani). Diletta a semnat un editorial in The Sun, in care a analizat șansele celor doua echipe de a ridica mult-ravnitul trofeu. +1 FOTO Diletta Leotta „tradeaza”:…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Italia are doua finale la rand pierdute, dar 33 de meciuri fara eșec in toate competițiile. Ultimele doua gazde ajunse in finala au pierdut, doar ca ”Wembley” este atuul Angliei. Duminica e finala Euro. Italia - Anglia, un supermeci așteptat de intregul continent. Un meci in care cifrele joaca și ele…

- Anglia este considerata la casele de pariuri ușor favorita in finala EURO 2020 pe care o va disputa contra Italiei, duminica de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra. Britanicii au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Danemarca, iar duminica au șansa sa intre in istorie prin caștigarea…