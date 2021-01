Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a chemat marti Statele Unite, intr-o interventie la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfasurat in mediul virtual, sa se alature initiativelor europene vizand reglementarea gigantilor digitali, transmit AFP si dpa. 'Ii invit pe prietenii nostri…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a vorbit la Forumul Economic de la Davos, despre necesitatea reglementarii companiilor Big Tech și a rețelelor sociale, in contextul atacurilor la democrație, a raspandirii puternice a fake news-urilor, teoriilor conspirației și apelurilor la violența…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat initiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber si a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate tarile Uniunii Europene, relateaza Euractiv, citat de Digi 24. "Este o cerinta medicala…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat ca toate cele 27 de state din Uniunea Europeana ar putea incepe campaniile de vaccinare in acceași zi, sugerand data de 27 decembrie. "Este un cadou de Craciun pentru toți cetațenii", a afirmat și vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis…

- Campania de vaccinare va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, au precizat surse oficiale din Franta. Serul de imunizare va fi impartit in functie de numarul populatiei din fiecare tara. Germania face presiuni ca Agentia Europeana pentru Medicamente sa analizeze pana pe 21 decembrie…

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi ''un nou inceput pentru multilateralism'', potrivit presedintei…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adresat Maiei Sandu un mesaj de felicitare și susținere pentru victoria sa in alegerile prezidențiale. „Victoria Maiei Sandu este o chemare clara pentru a combate corupția și a restabili respectul fața de statul de drept - calea pentru un viitor prosper”,…