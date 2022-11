Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au verificat doua firme de exploatare a lemnului și mai multe transporturi de lemne. ”Pagubele” facute firmelor se ridica la aproape 50.000 de lei: amenzi și lemne confiscate. In acest weekend, polițiștii bistrițeni au verificat transporturile de lemne cat și doua firme de prelucrare a lemnului.…

- Preotul Calistrat de la manastirea Vladiceni din Iași, a fost filmat in timp ce lovea o femeie in curtea bisericii, informeaza Hotnews. In imaginile publicate de Libertatea și Digi 24 se vede cum femeia este lovita cu palma violent de preot și cade. Polițiștii au fost sesizați de o femeie, care…

- Politistii de imigrari din Iasi au depistat o tanara din Republica Moldova care desfasura activitati lucrative fara forme legale. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta si instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 6 luni. Politistii Serviciului pentru…

- De asemenea, vor fi puse in executare 15 mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie duse la sediul politiei, pentru audieri.Activitatile de cercetare penala sunt efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, pentru comiterea infractiunii…

- In acest week-end, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacau, sprijiniți de cei de ordine publica au actionat din nou pe linia combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere si a consumului de alcool. Cei aproximativ 60 de polițiști care au acționat in medie pe zi,…

- Articolul VIDEO Elev accidentat pe zebra, langa sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Buzau. Victima, preluata de urgența de o ambulanța SMURD se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un minor de 11 ani din Buzau a fost accidentat marți dupa amiaza pe o trecere de pietoni din centrul municipiului…

- PREVENȚIE… Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui incep pregatirile pentru noul an școlar. Astfel, la nivel județean, vor fi verificate limitatoarele de viteza și marcajele rutiere din apropierea unitaților de invațamant. De asemenea, Direcția Siguranța Școlara, cu sprijinul…

- In Viile Tecii s-a descoperit o zona unde localnicii obișnuiesc sa arunce gunoaie. Inspectorii ADI Deșeuri au montat camere de supraveghere in zona și au prins primul faptaș. Acesta s-a les cu o amenda de 10.000 de lei. Inspectorii ADI Deșeuri au descoperit in Viile Tecvii o zona unde localnicii obișnuiesc…