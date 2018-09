Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la UPT, a fost prezent un grup de 20 de vietnamezi. 16 dintre aceștia sunt foști studenți ai Institutului Politehnic „Traian Vuia”, cum se numea instituția in perioada 1969 – 1974, cand studiau la Timișoara. Dintre aceștia, 5 au absolvit Facultatea de Chimie, iar 11 pe cea de Construcții.…

- Compania germana Allgeier a semnat astazi un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la producatorul de software iQuest Group, cu sediul central in Germania si centre de dezvoltare in Cluj, Bucuresti, Sibiu, Brasov si Craiova. iQuest a fost infiintat in 1998 si are in…

- • SCM Gloria Buzau – SCM Timisoara 19-52 (6-31) Diferenta prea mare de valoare, la momentul actual, intre nou promovata SCM Gloria si multipla campioana a Romaniei, SCM Timisoara, in deschiderea noului sezon din rugby. Meciul dintre cele doua echipe, programat sambata, in Parcul Tineretului, a contat…

- Un bilanț al firmei care se ocupa de acesta aplicație indica faptul ca peste 10.000 de utilizatori au folosit, in ultimele 3 luni, aplicația 24pay pentru a achita calatoria cu transportul in comun in orașele Timișoara și Arad. In perioada mai – iulie 2018, in Timișoara peste 6.500 de utilizatori au…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara si Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat patru perchezitii la locuintele a patru persoane banuite de infractiuni informatice si inselaciune. Trei persoane au fost conduse la audieri.La data de 9 august…

- Un tanar de 28 de ani din Timișoara este cautat, de trei zile, de familie, iar astazi Inspectoratul Județean de Poliție Timiș a anunțat ca și autoritațile au intrat in alerta ina acest caz. Sorin-Nadin Lucaciu a plecat de acasa, din Timișoara, impreuna cu un prieten, la mare, in stațiunea Vama Veche,…

- Un agent de poliție din Timișoara a fost ridicat, marți dupa-amiaza, de catre ofițerii Direcției Generale Anticorupție. Polițistul ar fi luat mita de la un șofer care a fost prins de radar depașind viteza legala. S-a intamplat marți dupa-amiaza, in cartierul Buziașului, din Timișoara. Barbatul ridicat…