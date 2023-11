Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Autoritații Naționale pentru Administrare si Reglementare in Comunicații a fost spart, luni dimineata. „Potrivit unor surse Antena 3 CNN, mai mulți indivizi au reușit sa forțeze intrarea in garajul ANCOM și ar fi intrat și in mai multe birouri ale instituției. La ora acestei relatari, in sediul…

- Poliția face cercetari la sediul Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), unde au fost sparte cateva birouri.Conform primelor cerecetari facute de polițiști, au disparut cateva telefoane mobile. Polițiștii spun ca au prins faptașul, asupra careia au fost gasite…

- Aproape 11 milioane de numere de telefon au fost transferate intre retelele de telefonie fixa si mobila din Romania, in ultimii 15 ani, dintre care 1,2 milioane de numere doar in acest an, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate marti,…

- Camera Deputatilor a validat, miercuri, mandatul de deputat al Marei Mares (PNL), pe locul ramas vacant in urma demisiei lui Pavel Popescu. Mara Mares, din Fagaraș, era supleant pe lista PNL de la alegerile parlamentare. Luni, Camera Deputatilor a vacantat locul de deputat PNL din Circumscriptia 42…

- Camera Deputatilor a vacantat, luni, locul de deputat PNL din circumscriptia 42 Bucuresti, ca urmare a demisiei lui Pavel Popescu din Parlament, potrivit Agerpres.S-au inregistrat 223 voturi pentru si cinci impotriva. Deputatii au luat act de demisia fostului deputat liberal Pavel Popescu.…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele ironice ale deputaților AUR, dupa ce, cu o zi inainte, a fost validat in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pavel Popescu, susținut de PNL, și de Vlad Bontea,…

- Camera Deputatilor si Senatul i-au validat, marti, in plen reunit, pe Vlad Bontea si Pavel Popescu in functiile de vicepresedinti ai Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Votul a fost secret cu buletine.Vlad Bontea, sustinut de PSD, a obtinut 249 voturi…