Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Poliției Locale semnat de coordonatorul Suciu Nicolae, agent superior, cu studii medii, nu se face public de catre Primaria Carei deși toti angajații sunt platiți din banii careienilor! Raportul a fost strecurat la Diverse la ședința CL din 3 martie 2023 deși la ședințele extraordinare nu…

- Astazi dimineața, la ora 7,25, s-a implinit 1 an de la explozia devastatoare din municipiul Carei. Duminica, 27 februarie 2022, la ora 7,25 dimineața a avut loc o deflagrație violenta intr-un bloc cu 4 etaje din Piața Avram Iancu. Apartamentele de la etajele 3 și 4 au fost distruse, a fost afectata…

- Raportul de activitate al primarului evazionist Kovacs dar și al viceprimarului traseist politic Keizer dateaza din anul 2019. De atunci nu s-au mai deranjat sa faca public un raport de activitate pentru ca nu exista din partea lor niciun respect la adresa careienilor. Din anul 2008 nu exista la Primaria…

- Primaria Carei a anunțat pentru ziua de azi, 8 februarie 2023, o ședința extraordinara in format online. Ședința a fost anunțata doar cu o zi inainte. Fiind in format online ar fi trebuit sa poata fi urmarita in direct. N-a fost sa fie. Careienii vor sa vada la lucru aleșii locali, sa știe cui au dat…

- A fost nevoie de intervenția Instituției Prefectului Satu Mare pentru ca steagul național sa apara pe sediul UDMR Carei. La fel ca in cazul Primariei Petrești. Adica e nevoie de atenționari pentru a aduce aminte unora ca ne aflam in Romania și ca steagul național este roșu-galben-albastru. Sediul ONG-ului…

- Angajații din Primaria Carei care sunt responsabili cu consemnarea pe pagina oficiala a derularii ședințelor de Consiliu Local iși bat joc de careieni deși aceștia le platesc salariile prin taxele și impozitele dirijate catre bugetul local. La ședința CL din data de 29 decembrie 2022, nu a fost prezent…

- Primaria Carei a schimbat site-ul oficial de prezentare. Sa nu care cumva sa credeți ca au aparut informații noi, din cele care lipseau de pe site-ul anterior. Primarul, viceprimarul și administratorul public au in continuare lipsa perioada dinaintea angajarii lor la Primaria Carei. Locurile lor de…

- Nu este pentru prima data cand e nevoie de intervenția Buletin de Carei pentru a pune la treaba angajații Primariei Carei. Spre deosebire de cei angajați și platiți din banii careienilor, Buletin de Carei face voluntariat in folosul comunitații. A fost nevoie de o singura ora pentru a posta un comunicat…