- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…

- In Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei va fi vernisata luni, 16 decembrie, expozitia „Publicatia Vestitorul Ortodoxiei, martor al unui nou inceput in viata Bisericii”, scrie basilica.ro.„Organizata in contextul implinirii a 30 de la caderea regimului comunist, expozitia va cuprinde…

- Cea mai mare retrospectiva dedicata cinemaului romanesc pe pamant american a avut loc la New York zilele trecute. Vorbim despre festivalul Making Waves. A fost o editie care-a marcat 30 de ani de la revolutia din 1989. Care-au fost ecourile ne-a spus criticul de film Mihai Chirilov.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 2 decembrie a.c., la Palatul Parlamentului, un discurs in cadrul sedintei solemne comune a Senatului si Camerei Deputatilor consacrata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei."La 30 de ani de la caderea comunismului si recucerirea libertatii noastre,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a reunit luni in sedinta de lucru la Patriarhie.Printre hotararile adoptate, ierarhii romani au propus organizarea de evenimente cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la caderea regimului comunist din Romania, privind comemorarea jertfei creștinilor ...

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a fost sarbatorit luni la 12 ani de la intronizare, prilej cu care a afirmat ca numai impreuna cu oamenii, prin care Dumnezeu lucreaza, poporul roman va putea fi ajutat sa fie ”demn intr-un context european si universal”, potrivit Agerpres. Intaistatatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la la deschiderea lucrarilor celui de-al XXVI-lea Congres al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din România.