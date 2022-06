Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte, printre care și eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandr Esaulenco.

- In timp ce consilierii UDMR deconteaza pentru sarbatorile lor pana și foile de dafin, boabele de piper și furculițe de unica folosința, pentru sarbatorile tradiționale ale romanilor aceștia cer eliminarea protocolului adica servirea de bucate tradiționale ! Se intampla la Carei, oraș cu conducere exclusiv…

- Peste 1.000 de carabinieri au activat la menținerea și asigurarea ordinii publice in perioada 6 - 12 mai. Astfel, au fost asigurate ordinea și siguranța publica in cadrul a 53 de activitați care implica aglomerari de persoane (circa 24.865 de participanți), unde au fost implicați 539 de carabinieri.…

- Sute de polițiști, pompieri și jandarmi vranceni vor fi prezenți in mijlocul oamenilor, in zonele aglomerate sau in locurile unde se vor desfașura diferite evenimente, pentru a asigura siguranța populației in perioada minivacanței de 1 Mai. Intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean…

- Consiliul Municipal Chișinau s-a intrunit astazi intr-o ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 50 de subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru calatoria in transportul public din municipiul Chișinau, dar și proiectul cu privire la modificarea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a vorbit, joi, despre un dialog „ingrat” si „cinismul la ordinea zilei cu ocazia fiecarei discutii” cu omologul sau rus, Vladimir Putin, afirmand ca a primit „un refuz explicit” la o operatiune umanitara la Mariupol, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Acest rol…

- Bucureștenii vor fi nevoiți sa plateasca mult mai mult pentru caldura și apa calda incepand de vineri, 1 aprilie, cand gigacaloria in București se va scumpi la prețuri record, anunța un consilier USR. Pretul energiei termice creste, de vineri, in București, la 330 de lei fara TVA/gigacalorie, potrivit…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeean Brila vor fi prezente în proximitatea locurilor de desfurare a mai multor competiii sportive programate pentru acest weekend. Prezena colegilor notri la aceste evenimente este destinat în primul rând prevenirii oricror incidente…