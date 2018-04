Sedinta la CJ: Ce proiecte vor sa aprobe consilierii judeteni Consilierii judeteni se intalnesc joi, 26 aprilie, intr-o sedinta ordinara care va avea pe ordinea de zi un numar de 22 de proiecte. Printre subiectele ce vor fi supuse votului se numara utilizarea excedentului pe 2017, alocarea de sume din rezerva bugetara, dar si aprobarea repartizarii sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean pentru achitarea arieratelor. Vezi mai jos lista proiectelor: Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017; Proiect de hotarare privind aprobarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raspuns trimis Tion.ro, dupa ce am anunțat demararea procedurilor birocratice legate de ridicarea unui magazin la Dumbravița, compania Ikea a admis ca Timișoara (n.r. Dumbravița este comuna periurbana, lipita de capitala județului) este pe lista unei noi investiți și ca societatea…

- Criza generata de incetarea mandatelor administratorilor Companiei de Apa s-a incheiat, dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta ordinara si a numit administratorii provizorii ai operatorului judetean de apa si canalizare, care vor ramane pe aceste functii pana la incheierea…

- Marți, 6 martie 2018, consilierii județeni sunt convocați intr-o noua ședința extraordinara care are pe ordinea de zi un singur proiect de hotarare. Este vorba despre modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr. 48/27.02.2018, astfel incat reprezentantului județului Buzau in Adunarea…

- O ședința fulger este programata sa aiba loc astazi, la ora 14:00, la sediul Consiliului Local Municipal Buzau. Intalnirea consilierilor locali are legatura cu inlocuirea din funcție a reprezentantului Primariei Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor de la Compania de Apa. Pana acum, acest mandat…

- Aproape 200 de alergatori din 26 de țari vor alerga timp de 24 de ore, la Timișoara, cand in capitala Banatului are loc Campionatul European de 24 Ore Alergare. Pentru prima data in istorie, din partea Romaniei participa un lot national de ultraatleti. Campionatul European de 24 Ore Alergare are loc…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 10.00, consilierii locali numicipali sunt convocati in sedinta ordinara. Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul: 1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2018; 2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetelor institutiilor…

- Alertata de cazurile de pesta porcina africana aparute in Romania, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacau i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor in sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusa de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, in calitate…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine dupa-amiaza, de la ora 16, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla trei proiecte de hotarare. Cele trei proiecte de hotarare aflate pe masa aleșilor locali sunt: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de…