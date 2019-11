Propunerea de logo al municipiului Focșani va fi supusa votului, astazi, in ședința Consiliului Local. Propunerea de logo este o imagine simpla, cu doua maini unite, semn al unirii, formand litera U, care susțin obeliscul din centrul municipiului, redat in plan, cu forme geometrice. Propunerea de logo pentru Focșani a fost analizata la nivelul Universitații […] Articolul Ședința extraordinara a Consiliului Local; proiectul de logo al Focșaniului, supus aprobarii apare prima data in Monitorul de Vrancea .