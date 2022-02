Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de plen de luni a Camerei Deputatilor in care se dezbatea motiunea simpla a USR a fost suspendata, dupa ce discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost intrerupt de un gest amenintator al lui George Simion, liderul AUR.

