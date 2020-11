Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a Romaniei in cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin impotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare a infrastructurii…

- Guvernul a suplimentat ordinea de zi a sedintei de joi, care incepe la ora 18.00. Un proiect de lege nou introdus prevede suplimentarea numarului de procurori delegati la Parchetul European (EPPO), institutie condusa de Laura Codruta Kovesi, de la 10 persoane la 15. Executivul are si un proiect de…

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 505 milioane de lei pentru implementarea programelor nationale de sanatate publica finantate din bugetul MS si cu suma de 65 milioane de lei…

- Guvernul a sesizat marti Curtea Constitutionala privind proiectele de rectificare bugetara adoptate de Parlament in forma amendata de PSD care include majorarea pensiilor cu 40%, potrivit unui anunt de presa. Executivul argumenteaza ca Legislativul „a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare care prevede prelungirea masurii de suplimentare cu 2.000 de posturi la direcțiile de sanatate publica și la serviciile de ambulanța, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, masura este necesara avand in vedere evolutia situatiei…

- Indonezia, producator major de nichel la nivel mondial, este in negocieri cu Tesla privind o potentiala investitie Guvernul indonezian este in discutii preliminare cu producatorul american de vehicule electrice Tesla privind o potentiala investitie in statul din sud-estul Asiei, un producator major…

- "Executivul a adoptat in sedinta de astazi, 19 august, o ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de prevenire a imbolnavirii cu SARS-CoV-2, in unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar si universitar. De asemenea, actul normativ modifica si completeaza Legea educatiei nationale…

- Executivul a aprobat in ședința de astazi, 14 august, Ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara, in urma careia Ministerului Educației și Cercetarii i-a fost alocata suma de 551,4 milioane de lei. Banii sunt destinați, cu prioritate, achiziției de echipamente electronice pentru elevi și cadre…