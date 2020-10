Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Ostrov au depistat duminica seara, in apropierea granitei de stat, la marginea unei paduri, 20 de cetateni irakieni care au incercat sa traverseze ilegal frontiera verde, dinspre Bulgaria, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei,…

- Un lot de 352 de autospeciale noi de politie au fost repartizate la sfarsitul lunii trecute structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera Romane.Autoturismele au fost impartite astfel:ITPF GIURGIU ndash;75 autospeciale , 67 Duster si 8 Logan;ITPF IASI ndash; 50 autospeciale , 42 Duster si 8 Logan;GARDA…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 3 septembrie 2020: I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la misiunea…

- Aproximativ 487.000 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 5,9 milioane de lei, au fost capturate in acest an de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, aproximativ 85% dintre acestea fiind depistate in luna august.

- Achizitionarea se face prin cumparare directa. Garda de Coasta, cu sediul in Constanta, achizitioneaza pachet materiale de piese schimb motocoase, prin cumparare directa. Societatea ofertanta este este Varcom Business, cu sediul in Bucuresti. Valoarea estimata a contractului este 215 lei.Sursa foto…

- Spectacol altfel decat in anii trecuți cu prilejul Zilei Marine la Constanța. Doar 10 nave participa la manifestații, iar totul se desfașoara fara public. Turiștii nu vor avea acces la parada, cum erau obișnuiți pana acum. Forțele Navale implinesc 160 de ani. Președintele Klaus Iohannis și premierul…

- Ziua Marinei Romane este sarbatorita azi, 15 august, in Portul Militar din Constanta. Anul acesta, manifestarile vor avea loc in cerc restrans, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus. La ceremonie vor participa și presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. Editia…

- Directorii Georgeta Bumbac, Sebastian Iavor, Gabriela Stan și Victoria Voinea au contestat in instanța noua organigrama in care nu-și mai regasesc funcțiile și salariile. Intre timp, Bumbac și-a retras plangerea din cauza ca nu are domiciliul in București.Marți, 21 iulie, la Curtea de Apel București,…